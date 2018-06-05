Американцы продавили помощь союзников

В самом «горячем» море планеты – Южно-Китайском скоро появятся военные корабли Великобритании и Франции. Париж и Лондон направляют своих военных для обеспечения свободы судоходства в этом море, которому, по их мнению, но, в первую очередь, по мнению Вашингтона, угрожает Китай. Появление в ЮКМ военных кораблей европейских стран еще больше обострит ситуацию в этом и без того очень неспокойном регионе.

В минувшие выходные в Сингапуре прошел традиционный Международный форум по безопасности «Шангри-Ла». Встреча этого года примечательна тем, что министру обороны США Джеймсу Матиссу удалось уговорить коллег из Франции и Великобритании поддержать Америку в борьбе с Китаем в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об отправке Парижем и Лондоном военных кораблей в помощь американским, уже не первый год патрулирующим ЮКМ, заявили министр обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании – Гэвин Уильямсон. Франция и Британия будут теперь вместе с США защищать свободу судоходства в ЮКМ, через которое ежегодно проходит грузов на 5 трлн долларов.

«Мы считаем, что все страны должны соблюдать правила»,- заявил Гэвин Уильямсон, выступая перед британскими моряками на борту британского фрегата, стоящего в Сингапуре. По словам министра обороны Ее Величества Лондон пошлет в ЮКМ три военных корабля.

В отличие от Китая, у США, Франции и Великобритании территориальных претензий на Южно-Китайское море нет. Пекин же считает своей порядка 90% акватории этого очень важного водоема, обладающего еще и богатыми полезными ископаемыми. Два года назад Международный суд в Гааге рассмотрел жалобу Филиппин на притязания Китая в ЮКМ и признал их неправильными. Пекин это решение проигнорировал и продолжил создавать искусственные острова и превращать их в военные форпосты, не обращая никакого внимания на протесты соседей: Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Тайваня и Брунея, которые тоже претендуют на отдельные острова.

Воспользовавшись тем, что внимание мировой общественности в последние месяцы отвлечено на Корейский полуостров, торговые войны, которые Дональд Трамп объявляет многим странам, включая ближайших союзников; и односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном, Китай резко активизировал милитаризацию искусственных и естественных островов в ЮКМ. В Пекине, кстати, недавнее размещение ракет на намытых из песка с морского дня атоллах и прочей военной техники и оборудования, а также посадку и взлет стратегического бомбардировщика, способного нести ядерное оружие, считают не «милитаризацией», а обычным укреплением своей территории в целях безопасности.

Американцы, похоже, в очередной прозевали рывок Пекина, на этот раз, в ЮКМ. Сейчас, с сожалением констатируют многие высокопоставленные американские военные, например, новый глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Дэвидсон, Поднебесная контролирует всю акваторию Южно-Китайского моря. Вашингтону остается гневно клеймить Пекин за агрессивные действия и усиливать патрулирование ЮКМ, что повышает риск случайного или преднамеренного столкновения между американскими и китайскими военными как на воде и под водой, так и в воздухе. В конце мая, к примеру, два американских военных корабля в ходе патрулирования прошли в 20 км от одного из Парасельских островов, который китайцы считают своей территорией. В результате Пекин не только немедленно отправил в район свои военные корабли и самолеты, но и заявил резкий протест, обвинив Вашингтон в провокации.

Кроме этого, Пентагон демонстративно отозвал приглашение для НОАК принять участие в крупнейших не только в Тихом океане, но и во всем мире ежегодных морских учениях RIMPAC. Кстати, китайские военные в двух последних учениях участвовали. В этих же их заменят впервые приглашенные вьетнамские военные.

Джеймс Матисс как перед Форумом в Сингапуре, так и на нем тоже обвинял Китай в провокациях. Он пригрозил усилением патрулирования в ЮКМ, к которому, как выяснилось, сумел привлечь и Францию с Британией.

Обстановка в Южно-Китайском море в очередной раз резко обострилась, но говорить о неминуемой войне, считают оптимисты, преждевременно и неправильно. Они приводят множество доказательств, что стороны конфликта прекрасно понимают все последствия военного столкновения и никогда на него не пойдут. В числе прочих приводится и такой довод: Джеймс Матисс несмотря на резкую риторику не намерен отказываться от запланированного визита в Пекин, который впервые в шестидесятилетней истории отношений между США и КНР посетит глава Пентагона.