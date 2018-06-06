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Москва, 06.06.2018

Эксперт рассказал о способе прослушки любого смарфтона

«Expert Online» 2018

Эксперт фирмы Asterix по кибербезопасности Питер Хэннней считает, что «прослушка» пользовательских разговоров может активироваться с помощью специальных слов-триггеров.

При этом он напомнил, что большинство приложений и соцсетей запрашивают доступ к микрофону, однако основная часть данных передается внутри устройства и не передается третьим сторонам.

Функция записи и анализа речи включается, когда хозяин гаджета произносит «слово-триггер». Точное число таких слов или выражений неизвестно, однако Хэнней предположил, что у популярных приложений, вроде Facebook или Instagram, их более тысячи (например, «ОК, Google» или «Привет, Siri»).

При этом он подчеркнул, что не видит причин, почему крупные ресурсы, собирающие данные пользователей не стали бы этого делать.

«Это имеет смысл с маркетинговой точки зрения, да и законы, как и соглашения об использовании сервисов, позволяют так поступать», – рассказал эксперт в интервью порталу Vice, выдержки из которого публикует РИА Новости.

По словам эксперта, компании не продают эти данные на сторону, а обрабатывают сами с учётом интересов рекламодателей. Спецслужбы, скорее всего, имеют доступ к такой информации, однако в большинстве случаев для них она бесполезна.

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