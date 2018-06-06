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Москва, 06.06.2018

Граждане России определили виновных роста цен на бензин

«Expert Online» 2018
  • Граждане России определили виновных роста цен на бензин
Егор Алеев/ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к повышению цен на бензин, говорится на сайте организации.

Как показал опрос, скачок цен на топливо заметили 84% опрошенных. При этом доля автовладельцев, для которых рост цен на топливо серьезно «ударил» по кошельку  составляет 79%.

«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных», — сообщают аналитики ВЦИОМа.

Так, финансовые трудности с покупкой топлива возникли у 51%.  При этом 66% респондентов объясняют рост цен экономической политикой страны.

При этом граждане России основными виновниками повышения цен на топливо назвали нефтяные компании. Подобного мнения придерживаются 46% респондентов. Ответственность на правительство за рост цен возложили 40% опрошенных. Владельцев автозаправочных станций сочли главными виновниками возросшей цены на бензин 19% респондентов. Кроме того, 78% опрошенных прогнозируют дальнейшее увеличение цен на топливо. Напомним, ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в России в мае текущего года выросли на 5,6%.

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