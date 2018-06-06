Маленькая жизнь

С 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области пройдет один из крупнейших российских музыкальных фестивалей «НАШЕСТВИЕ» 2018. «Русский Репортер» поговорил с генеральным директором ЗАО «Мультимедиа Холдинг», который занимается организацией фестиваля, Евгенией Киселевой.

В этом году «НАШЕ Радио» отметит на фестивале свое 20-летие. На сайте мероприятия говорится, что обстановка будет «особенно торжественной», что это значит?

20-летие радиостанции «НАШЕ Радио» – это очень важное событие, как для всех нас, так и для наших слушателей, которые все эти годы оставались с нами. Представьте себе, как вы бы отмечали свой день рождения? Праздник, гости, подарки, совершенно волшебные эмоции и впечатления – все это обязательно будет и у нас. Как обычно бывает на день рождения, мы зовем много людей, наших друзей, коллег, партнеров и конечно слушателей радиостанции и в этот день мы концентрируем позитивную энергию. В честь праздничной даты все выступающие на «НАШЕСТВИИ» музыканты сыграют особенные сеты: они будут составлены из любимых хитов, которые все эти годы играли на волнах радиостанции.

По какому принципу формируется лайн-ап «НАШЕСТВИЯ»?

На двух сценах «НАШЕСТВИЯ» 2018 выступят более ста музыкальных коллективов: на «Главную сцену» выйдут музыканты, чьи песни наиболее полно представлены в эфире «НАШЕго Радио». Но фестиваль не ограничивается этими рамками. Мы следим за новыми музыкальными течениями, поэтому приглашаем интересных музыкантов, и наша главная задача – не заставить слушателя сразу «полюбить» этих артистов, а познакомить гостей фестиваля с их творчеством. А зрители потом выберут для себя, нравится им эта музыка или нет. Поэтому у нас вторая сцена очень многожанровая, очень разноплановая. На сцене «НАШЕ 2.0» выступают как совсем молодые музыканты, в том числе, участники нашего одноименного проекта (это отдельная рубрика на «НАШЕм Радио», где молодые артисты соревнуются за право попасть в эфир и участвовать в фестивале), так и наши именитые музыканты. «Tequilajazz», Александр Ф. Скляр, «Мегаполис» из года в год предпочитают вторую сцену, потому что ее аудитория кажется им более активной, молодой и интересной. И, кстати, отдельное достоинство сцены «НАШЕ 2.0» - к ней могут подойти близко обладатели абсолютно всех категорий билетов!

Каким образом вы составляете программу фестиваля?

Мы всегда следим за тем, что актуально, знаем, что наша аудитория любит помимо музыки, чем живет и интересуется. Чтобы понять настроения наших гостей и их пожелания на будущее, мы проводим настоящие социологические исследования: каждый год на фестивале проводим анкетированные опросы. Ну и, разумеется, чутко отслеживаем мировые фестивальные тенденции и тренды, смотрим зарубежные аналоги. В составлении программы «НАШЕСТВИЯ» мы стараемся отталкиваться от режима дня обычного человека: ведь он не может слушать музыку 24 часа в сутки. Ему необходимо отвлекаться. Поэтому на поле у нас традиционно много самых разнообразных активностей. В этом году у нас будет работать лекторий, где выступят артисты, писатели, космонавты и другие известные люди, а в перерывах между мастер-классами в нем можно будет посмотреть лучшие российские новинки этого года кино, среди которых: «Аритмия», «Тренер», «Легенда о Коловрате», «Рубеж» и другие.

А с пятницы на субботу в вечернее время, после окончания работы «Главной сцены», в кинотеатре под открытым небом будет показан лучший фильм российского проката 2018 года.

Много развлекательных опций мы готовим для детей: аниматоры, спортивные площадки, детские городки. Из любимых нашими гостями активностей третий год подряд останется ЗАГС. Кроме этого на площадке много спортивных активностей, а также других развлекательных павильонов и шатров.

В прошлом году многие не смогли попасть на фестиваль из-за непогоды, а те, кто попал, жаловались на организационные проблемы. Вы как-то подстраховались в этом году?

Каждый раз после «НАШЕСТВИЯ» мы проводим доскональную работу над ошибками. И каждый раз это новые опыт и новые кейсы для усовершенствования фестиваля. В этом году мы предусмотрим все возможное для комфорта наших гостей и артистов. Впервые на парковках будут дежурить профессиональные службы помощи автовладельцам. Среди услуг – зарядка аккумулятора, мелкий шиномонтаж, экстренный запуск двигателя. Также мы укрепим съезды и заезды на парковку, сделаем дополнительные выезды, постараемся организовать движение так, чтобы максимально облегчить скопление автомобилей, но, даже несмотря на эти меры, все дни фестиваля на парковке будут дежурить 100 внедорожников. Для преодоления проблем с уборными мы установим дополнительные туалеты, усилим клининговые службы, которые будут следить за чистотой. Работаем над тем как избежать очередей на входах и въездах на фестиваль. И, самое главное, все эти опции будут доступны всем гостям фестиваля абсолютно бесплатно.

В этом году на фестивале в последний раз выступят «Кукрыниксы», каково вам расставаться с такими музыкантами?

Мы не расстаемся с ними, просто видоизменяется формат. Музыканты группы подводят итоги своего многолетнего творчества и ставят финальную точку в этой истории. Проводим группу «Кукрыниксы» – встретим новый проект Алексея Горшенёва.

«НАШЕСТВИЕ» – это семейный фестиваль или шумная рок-тусовка?

Мне кажется, фестиваль разный. К нам приезжают и целыми семьями, и молодыми компаниями. В этом году мы подготовили абсолютно уникальное предложение для коммерческих предприятий: выбрав тариф «Корпоративный» можно будет приехать на «НАШЕСТВИЕ» 2018 целой компанией сотрудников и провести корпоратив. В пакет входит комплект билетов определенной категории с палатками и парковками, а также отдельный шатёр с напитками и огороженной охраняемой территорией. К нам уже обратились несколько компаний, желающих провести корпоративный тим-билдинг на фестивале. Кстати, многие сотрудники нашего холдинга говорят: «скорее бы лето и «НАШЕСТВИЕ»!», такое количество эмоций переживают люди за эти несколько дней.

Напоминает детский лагерь для взрослых, где можно расслабиться, забыть о городских проблемах

Да, это так и есть. Я вспоминаю свои ощущения от детских пионерских лагерей, ты ведь ждешь этого, как праздника и просишь родителей оставить тебя еще на одну смену. И «НАШЕСТВИЕ» многие ждут так же. У нас ведь, как и в лагере, даже есть зарядка по утрам! Со своей стороны мы стараемся сделать так, чтобы человеку было комфортно в любых условиях. Как говорят наши гости, «НАШЕСТВИЕ» – это маленькая жизнь, и люди хотят прожить за этот короткий отрезок времени как можно больше разных ситуаций, поучаствовать в разных активностях, получить максимум эмоций.