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Культура
Москва, 06.06.2018

Пиковая дама” завершает сезон показов Финальные показы “Пиковой Дамы” в Москве

«Expert Online» 2018

Опера-променад «Пиковая дама», при партнерстве с брендом ОНЕГИН, завершает сезон показов в Москве. Но разгадать тайну трёх карт ещё можно успеть, граф Сен-Жермен продолжит встречать гостей в пространстве Troyka Multispace (старинном особняке Гончаровых-Филипповых) на Яузской улице до конца июля.

"Пиковая Дама", созданная творческим объединением ALTRULION и режиссёром Александром Легчаковым, стала мировой премьерой, впервые представив зрителям оперу в иммерсивном формате.

“Погружая зрителя в сценическое пространство мы поменяли ритм восприятие оперы, она стала динамичнее, понятнее и гораздо более захватывающей”,- рассказывает Александр Легчаков. “Иммерсивная форма применительно к опере работает превосходно, само время просило нас создать этот синтез и мы уверены, что такой формат будет развиваться и мы увидим еще ни одну иммерсивную оперу. В том числе и от нас”.

В каждом спектакле участие принимают 70 артистов, хор и танцоры, в то время как зрителей всего 54 - по количеству карт в колоде.

Все артисты постановки - ведущие солисты московских театров. В одном из составов роль Германна исполняет известный широкой аудитории Петр Налич, который участвовал в спектакле “Пиковая Дама” в Московском академическом музыкальном театре им.Станиславского.

Музыкальный руководитель оркестра и дирижер-постановщик Андрей Рейн. В качестве саунд-продюсера оперы-променада выступил молодой композитор Никола Мельников, за хореографию отвечает Олег Глушков. Помимо тщательно продуманных декораций, созданных художником Полиной Бахтиной, и живого оркестра, зрителей погружают в атмосферу запахи, игра света и видео-проекции.

Гости прямо на входе в особняк попадают на мистический обряд и становятся свидетелями посвящения в тайну трех карт. Сам автор "Пиковой Дамы", Александр Сергеевич Пушкин, является гидом зрителей и заботится о том, чтобы ни одна деталь постановки не осталась без внимания. На память каждый гость особняка получает особый подарок от Графини и бренда Онегин - книгу с двумя великими произведениями Пушкина “Пиковая Дама” и “Евгений Онегин”.

Успейте присоединиться к самому загадочному и мистическому театральному путешествию этого сезона!

Интересные факты:

  1. С октября 2017 года прошло более 200 показов “Пиковой дамы”. Всего постановку посмотрели более 15 тысячи человек
  2. На юбилейный показ “Пиковой Дамы” в апреле 2018 года пришел известный американский кинорежиссер и сценарист Даррен Аронофски. «Я очень впечатлен оперой, даже несмотря на то, что не понимаю русского» - сказал Аронофски после просмотра.
  3. В постановке задействованы 4 состава оперных солистов, два дирижера, а площадь сценического пространства составляет около двух тысяч квадратных метров. Каждая сцена оснащена уникальной звуковой и видеопроекционной системами.
  4. Действие спектакля происходит в историческом особняке, принадлежавшем семье Натальи Гончаровой, супруге А.С.Пушкина, который был продан в уплату карточного долга.

pushkinopera.ru/ru/

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