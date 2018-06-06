Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, что газопровод Северный поток-2 является частной инициативой, передает Польское радио.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что в ходе переговоров с Москвой немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят также Польшу и Украину.

"Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель подняла вопрос Украины. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что запуск "Северный потока-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину", - отметил президент Германии.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе беседы с Штайнмайером объяснил негативное отношение Польши к "Северному потоку-2" интересами энергетической безопасности Европы.

"Я объяснил президенту Франк-Вальтер Штайнмайеру причины нашего неодобрения этого проекта и нашего несогласия на то, чтобы этот газопровод был построен. Мы убеждены, что речь также идет об интересах Европы как единого целого, потому что мы не хотим такой ситуации, когда есть большое доминирование российского поставщика - прежде всего Газпрома", - заявил он.

Вместе с тем, польский президент добавил, что Варшава платит за газ больше, чем Германия. По его словам, Польша "вынуждена покупать газ у России, а Россия и Газпром эту ситуацию используют".

"Польша хочет, чтобы подобной ситуации в будущем больше не было, поэтому Варшава реализует собственные газовые проекты, чтобы гарантировать газовую безопасность своим соседям", - добавил Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоялась в мае в Сочи, что считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом, его реализация не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.