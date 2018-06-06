Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.06.2018

США просят ОПЕК нарастить добычу нефти

«Expert Online» 2018

Соединенные Штаты просят Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК нарастить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день, об этом сообщает  Bloomberg. Источники издания охарактеризовали просьбу США, как «необычную».

По сообщению агентства, данная просьба от Вашингтона последовала после скачка в стране розничных цен на бензин до самых высоких показателей за последние 3 года и последовавшего ранее заявления Трампа об искусственно завышенных ценах на нефть, сообщает РБК.

Отмечается, что просьба последовала за введением санкций против экспорта сырья Ираном. Неизвестно, как именно представители США контактировали с членами ОПЕК по этому вопросу.

Как сообщает агентство, просьбу США обсудили министры нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана на встрече в Кувейте и пришли к решению «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение в некоторых частях мира».

Как напоминает РБК, в апреле текущего года на своей странице в Twitter Дональд Трамп сообщил: «Похоже, что ОПЕК снова взялся за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая загруженные суда в море, цены на нефть искусственны и слишком высоки. Ничего хорошего, это не принимается».

Ранее, в 2016 году ОПЕК и ряд не входящих в картель стран (ОПЕК+) для повышения цен на нефть приняли к исполнению «нефтяной пакт», согласно которому  добыча нефти сокращалась на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия в рамках пакета обязалась «урезать» добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    2. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    3. С ипотекой нет смысла спешить
      Ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,57%, обновив исторический минимум. Застройщики сами порой дотируют ставку до еще менее высоких значений, в то время как на рынке много непроданного жилья, а цены на него, начав снижаться в конце 2014 года, еще не остановились