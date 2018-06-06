США просят ОПЕК нарастить добычу нефти

Соединенные Штаты просят Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК нарастить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день, об этом сообщает Bloomberg. Источники издания охарактеризовали просьбу США, как «необычную».

По сообщению агентства, данная просьба от Вашингтона последовала после скачка в стране розничных цен на бензин до самых высоких показателей за последние 3 года и последовавшего ранее заявления Трампа об искусственно завышенных ценах на нефть, сообщает РБК.

Отмечается, что просьба последовала за введением санкций против экспорта сырья Ираном. Неизвестно, как именно представители США контактировали с членами ОПЕК по этому вопросу.

Как сообщает агентство, просьбу США обсудили министры нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Алжира и Омана на встрече в Кувейте и пришли к решению «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение в некоторых частях мира».

Как напоминает РБК, в апреле текущего года на своей странице в Twitter Дональд Трамп сообщил: «Похоже, что ОПЕК снова взялся за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая загруженные суда в море, цены на нефть искусственны и слишком высоки. Ничего хорошего, это не принимается».

Ранее, в 2016 году ОПЕК и ряд не входящих в картель стран (ОПЕК+) для повышения цен на нефть приняли к исполнению «нефтяной пакт», согласно которому добыча нефти сокращалась на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия в рамках пакета обязалась «урезать» добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.