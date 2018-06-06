Трампу советуют освободить Канаду от пошлин на алюминий и сталь

Глава Минфина США Стивен Мнучин обратился к президенту США Дональду Трампу с рекомендацией исключить Канаду из списка стран, в отношении которых введены пошлины на алюминий и сталь. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источники в Белом доме.

Как сообщает источник СМИ, с подобным предложением Стивен Мнучин выступил на встрече центральных политиков по экономике. Встреча прошла 5 июня в Белом доме в присутствии директора Национального экономического совета Ларри Кудлоу, министра торговли Уилбура Росса, советника по торговле Питера Наварро, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы аппарата Трампа Джона Келли.

Глава Минфина отметил, что Дональд Трамп должен принять решение об исключении Канады из списка стран, в отношении которых действуют пошлины, поскольку положительное сальдо США и Канады в торговле сталью достигает 2 миллиардов долларов, а в сфере услуг эта цифра составляет около 26 миллиардов долларов.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о вводе пошлин на импорт в США стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В список попали страны Европы, Канада, Мексика и других стран. ЕС уже отреагировал на данное решение Вашингтона, обратившись в ВТО.