«Триумф» и «Панцирь» отразили удары «противника» в Крыму

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили удар условного противника с моря на учениях в Крыму.

Уточняется, что после поражения условных целей противника, ЗРК комплексов отработали оперативную смену стартовой позиции. «На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400», — прокомментировал Астафьев.

Также в ходе учений военные корабли «противника» нанесли удары по береговым комплексам «Бал» и «Бастион», а с воздуха морские цели атаковали истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Как сообщают в Южном военном округе, руководил масштабными учениями, в которых приняли участие около шести тысяч военнослужащих и ста самолетов и вертолетов, командующий войсками Южного округа генерал-полковника Александр Дворников.

Многие элементы были отработаны впервые. В роли условного противника выступали соединения Черноморского флота, а учебно-боевые задачи решали авиационные части объединения ВВС и ПВО.