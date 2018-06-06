Центробанк сообщил о снижении зарплат бюджетников

Как сообщает Центробанк, зарплаты бюджетников, которые попадают под действие майских указов 2012 года, в марте начали снижаться. Информация опубликована в бюллетене «О чем говорят тренды» на сайте Центробанка.

«В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению, что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — сообщают эксперты регулятора.

Тем не менее, благодаря выполнению майских указов 2012 года в дальнейшем рост заработной платы в госсекторе будет выше среднего по стране, а также будет идти более быстрыми темпами, чем индексация зарплат остальным бюджетникам.

Как отмечается в документе, на фоне снижения уровня безработицы заработная плата в России растет высокими темпами.

Напомним, указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году содержался в майских указах президента России. Программа была утверждена в 2012 году и содержала параметры, на которые экономика должна выйти в течение президентского срока Владимира Путина к 2017 году.