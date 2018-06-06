В Голландии проголосовали по вопросу привлечения Киева к ответственности за крушение МH17

Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение малайзийского Boeing 777, которое произошло в 2014 году в небе над Донбассом.

Такое решение приняли голландские депутаты, отклонившие соответствующее предложение лидера партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Боде указывал на то, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий.

Однако его коллеги по парламенту не стали тщательно изучать предложение Боде. При этом они почти без обсуждения поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности России.