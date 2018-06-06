В Центробанке предположили, сколько ещё продлятся антироссийские санкции

В Банке России предположили, сколько лет ещё продлятся санкции против нашей страны.

Как говорится в материалах Банка России, размещённых на сайте регулятора, антироссийские санкции сохранятся ещё как минимум три года.

«В рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений», – отмечается в материалах ЦБ РФ.

При этом отмечается, что в условиях ограничительных мер особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен.