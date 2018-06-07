Курс доллара продолжает снижаться в четверг в ожидании торговых переговоров лидеров стран G7. Индекс доллара к 9.17 мск составил 93,43, что примерно на один пункт меньше пиков, достигнутых на прошлой неделе. По мнению аналитиков, если саммит не даст результатов, с высокой вероятностью курс доллара перейдет к понижательной динамике.

Тем временем, 35 из 60 аналитиков (более 60%), опрошенных агентством Рейтер, прогнозируют, что укрепление доллара продлится еще около трех месяцев. 10 экспертов ожидают, что этот тренд закончится в течение месяца.

Остальные аналитики считают, что укрепление курса доллара продлится более шести месяцев.

«Мы считаем, что преждевременно короновать доллар и экстраполировать его укрепление на вторую половину года», - отмечает исполнительный директор глобальной стратегии FX в JP Morgan Даниэль Хуэй.

Нормализация политики центробанков остается ключевой повесткой этого года, поясняет аналитик.

Ставки на слабый доллар в большинстве прогнозов начала 2018 года были основаны на ухудшении финансового положения США, несмотря на повышение процентных ставок. Однако затем последовал неожиданный для многих семинедельный рост.

Однако повышение ставок ФРС уже полностью отыграны курсом доллара. На первый план снова выходят перспективы денежно-кредитной политики других центральных банков.

Евро поднялся до 10-дневного максимума по отношению к доллару в среду после того, как главный экономист Европейского центрального банка Питер Преет рассказал, что на заседании 14 июня состоится дискуссия по сворачиванию количественного смягчения.

Ожидается, что ЕЦБ прекратит покупать облигациии на десятки миллиардов евро в месяц к декабрю.

На прошлой неделе евро упал до 10-месячного минимума к доллару на фоне потрясений в итальянской политике и появившихся признаках замедления в экономике еврозоны, что ставило под вопрос планы ЕЦБ по ужесточению денежной политики.

Однако последний июньский опрос Рейтер более 60 валютных аналитиков, показал, что ралли доллара подошло к концу.

Примечательно, что этот прогноз был сделан еще до комментариев Преета, а любые изменения в ожиданиях в отношении ЕЦБ, были названы более важным фактором для курса доллара, чем ситуация с торговыми переговорами с партнерами США.

При этом одним из главных рисков для доллара остается чрезмерное увеличение продаж гособлигаций для покрытия растущего дефицита США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск четверга повышался на 3 копейки — до 61,79 рубля, курс евро — на 23 копейки — до 72,96 рубля.



Официальный курс доллара США на 7 июня по отношению к рублю составляет 62,00 рублей за доллар (+0,02). Курс евро - рубля 72,86 (+0,35).

