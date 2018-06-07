Франция может выйти из «Большой семерки»

Саммит «Группы семи», который пройдет 8-9 июня в Канаде, может стать отправной точкой серьезного конфликта США с традиционными союзниками. Дональду Трампу придется что-то делать с политическими последствиями глобальной торговой войны, которую он затеял. Первым признаком того, что саммит может принять скандальный характер, стали не слишком дипломатичные замечания французского президента Макрона.

На роль лидера оппозиции протекционистской политике Вашингтона заявку подал президент Франции Эммануэль Макрон. Его телефонная беседа с Трампом предшествовала саммиту G-7, и выдалась более чем не простой. Это прозрачным намеком подтвердил и сам Макрон. «Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями, - сказал французский президент. – Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям секрет сосисок, не уверен, что они продолжат их есть».

В утечках для прессы, идущих из окружения Макрона, «рецепт сосисок» был, тем не менее, раскрыт. Как сообщает Bloomberg, Франция намерена не подписывать совместного заявления лидеров стран G-7, если не добьется от США уступок по ключевым вопросам. Речь идет, в первую очередь, об отмене ввозных пошлин на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады. Так же Макрон ждет от Трампа отказа от пересмотра наследия Барака Обамы: американцы, как считают в ведущих странах ЕС, чье мнение, в данном случае, озвучил французский президент, не должны пытаться разрушить «ядерную сделку» с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Не подписание совместного заявления может стать первым шагом по выходу Франции из «Большой семерки». Таким образом, G-8, которая из-за приостановки в нем членства России в 2014 году, стала G-7, теперь может превратиться в G-6. А если примеру Франции последуют другие члены этого клуба самых экономически развитых государств мира, он и вовсе может исчезнуть, хотя и возник в 1975-76 годах как раз для решения экономических и финансовых проблем. Но тогда было понимание необходимости согласования интересов. А сейчас? В «Группу семи», напомним, входят США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и Италия. Претензий в связи с пошлинами к американцам нет разве что у Японии. При этом в Евросоюзе уже готовят контрсанкции против США. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, повышенные пошлины введут, предположительно, с июля, на несколько десятков американских товаров. Так, под 25% пошлины подпадет некоторая сельскохозяйственная и металлургическая продукция из США, американская косметика, яхты.

Тем не менее, Трамп не дает и намека на то, что он намерен отступать от cвоей цели. Напротив, его окружение дает понять, что американский президент и так проявил медлительность и уступчивость в деле защиты отечественной промышленности от иностранных конкурентов. Ведь о введении 25% пошлин на ввоз стали и 10% пошлин на ввоз алюминия в США объявляли еще в начале весны. 9 марта Трамп подписал соответствующее распоряжение. Однако тут же из-под его действия были выведены Австралия, Аргентина, Канада, Южная Корея, Мексика и страны Евросоюза. Тогда представители американского правительства заявляли, что это всего лишь пауза на время переговоров с соответствующими странами.

Одна из причин этой паузы, впрочем, была не столько экономическая, сколько политическая. Трамп нацелился на выход из ядерной сделки с Ираном – то есть, за возвращение режима санкций против этой страны. А это наносит сильный удар по экономическим интересам Евросоюза. Франция, Германия и другие страны ЕС уже вошли на иранский рынок, заключили многомиллионные контракты и сердить их еще и торговой войной Трамп не решился. Видимо, в Вашингтоне рассчитывали, что по Ирану все-таки получится найти взаимопонимание с союзниками. Вышло иначе: в ЕС дружно осудили выход из «ядерной сделки». Вашингтон не поддержали в МАГАТЭ. Там заявили, что Иран выполняет свою часть «ядерной сделки», не строит планов на создание ядерного оружия, а стало быть, наказывать его санкциями не за что. В результате США пошлины все равно ввели, но с 1 июня.

Причина подобного упрямства Трампа – не только позиция влиятельного промышленного лобби, на чью поддержку он опирается. Дело еще и во внутренних убеждениях американского президента. Он, похоже, искренне считает, что сотрудничество с Евросоюзом превратилось для США в бремя. Американцы, с точки зрения Трампа, много дают Европе, но мало получают взамен. А идти против, считай, всего мира американский президент не боится. Ведь пошел же он в США против всех, даже против руководства родной Республиканской партии, и в итоге выиграл выборы. Почему бы и теперь ему не одержать победу?