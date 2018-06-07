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Москва, 07.06.2018

НАТО считает бессмысленным защищать Прибалтику

«Expert Online» 2018

Как сообщается в докладе Air Defence of the Baltic States Международного центра по обороне и безопасности (ICDS), составленного по запросу Эстонии, у России в плане превосходства в воздушном пространстве прибалтийских государств больше возможностей, чем у НАТО. Выдержки доклада приводит REGNUM.

«Российская угроза с воздуха для всего прибалтийского региона неодолима», - цитирует издание документ.

Следовательно, перебрасывать в этот регион резервы, например, из Польши в случае конфликта, значит расходовать их без малейшего смысла, резюмируют авторы доклада. Помимо этого, военные аналитики считают прикрытие с воздуха натовских сил, переброшенных для защиты Прибалтики в предполагаемом конфликте с Россией, «весьма затруднительным», а также затратным. Речь, в данном случае идет о цене выстрела установки NASAMS, стреляющей «слишком дорогими» ракетами.

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