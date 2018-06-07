Путин рассказал, планируется ли обмен Вышинского на Сенцова

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, запланирован ли обмен, арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

По мнению главы РФ, это – два абсолютно несовместимых случая.

«Вышинский был осужден на Украине за выполнение своей профессиональной деятельности, а Сенцов – за подготовку теракта», – напомнил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что очень надеется на то, что власти Украины образумятся и прекратят преследование российских журналистов.

«Эта недопустимая политика Киева должна найти реакцию со стороны журналистского сообщества», – резюмировал президент.