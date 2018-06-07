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Москва, 07.06.2018

Цена на нефть растет из-за увеличения запасов в США

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть утром 7 июня показывают тенденцию к росту после  падения накануне. Эксперты заявляют, что рост вызван данными о неожиданном росте запасов в США.

По состоянию на 7.59 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,77%, достигнув показателя в 75,94 доллара за баррель. Июльские фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 0,71%, до 65,19 доллара за баррель, передает Прайм.

Минэнерго США сообщает, что запасы нефти в стране за неделю, которая завершилась 1 июня, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 436,6 миллиона баррелей. Тогда как эксперты ожидали  снижения запасов на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 432,7 миллиона баррелей.

Подобная динамика добычи «черного золота» в США стали полной неожиданностью для аналитиков, поскольку для этого сезона характерно наоборот снижение запасов в США.

«Полагаю, цены на нефть и дальше будут испытывать давление из-за неожиданного роста запасов в США, а также продолжающегося роста добычи и буровой активности в стране», —сообщил сотрудник Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

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