В России может появиться еще один выходной день

Граждане России смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации, сообщает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Российской газете».

Парламентарий сообщил, что законопроект по внесению изменений в «Трудовой кодекс» России уже находится на рассмотрении в Госдуме. Выходной на прохождение врачей россияне смогут брать раз в три года.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу — не хочу, пойду — не пойду», — подчеркнул Рязанский в интервью изданию.

Сенатор отметил, что наиболее актуальным данное нововведение станет для пожилых людей, которые продолжают работать, и сотрудников вредных производств.

Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний.

Напомним, всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.