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Москва, 07.06.2018

В России может появиться еще один выходной день

«Expert Online» 2018

Граждане России смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации, сообщает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский  в интервью «Российской газете».

Парламентарий сообщил, что законопроект по  внесению изменений в «Трудовой кодекс» России уже находится на рассмотрении в Госдуме. Выходной на прохождение врачей россияне смогут брать раз в три года.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу — не хочу, пойду — не пойду», — подчеркнул Рязанский в интервью изданию.

Сенатор отметил, что наиболее актуальным данное нововведение станет для пожилых людей, которые продолжают работать, и сотрудников вредных производств.

Предполагается, что, получив возможность взять отгул с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний.

Напомним, всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.

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