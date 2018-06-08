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Москва, 08.06.2018

Евразийский банк развития ухудшил прогноз по росту ВВП России

«Expert Online» 2018

Специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) понизили прогноз по росту Валового внутреннего продукта (ВВП) России до 1,8%.

При этом экономический рост стран ЕАБР по итогам 2018 года составит 2,1 %, передаёт официальный сайт организации.

По мнению главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика, проведение преобразований, направленных на повышение потенциала экономического роста, наиболее оптимально реализовывать в условиях относительно благоприятной внешнеторговой конъюнктуры.

Напомним, ранее в Центробанке подчёркивали, что ожидают ежегодный рост ВВП на уровне 1,5–2%.

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