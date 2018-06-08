Покупка квартиры в Москве: новостройка или вторичка?

На столичном и подмосковном рынке недвижимости, вопреки отрицательному влиянию экономического спада, активизировались покупатели. Спрос на жилье в первый месяц лета по сравнению с маем увеличился. При этом данная тенденция наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке.

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках класса эконом в «старых» границах столицы равна 114,2 тыс. руб., что на 7,7% превышает прошлогодний уровень. В Новой Москве этот показатель равен 94,6 тыс. руб., что на 3,1% превышает уровень прошлого года. Для жилья класса комфорт в «старых» границах столицы средняя стоимость 1 кв. м равна 149,3 тыс. руб., что на 11,5% меньше прошлогоднего уровня, в Новой Москве этот показатель равен 99,4 тыс. руб., что на 4,1% больше прошлогоднего уровня.

Проведенный экспертами сравнительный анализ динамики цен на новостройки Москвы по разным сегментам и жилью с разным количеством комнат показывает, что сильнее всего в июне подорожали однокомнатные квартиры класса эконом площадью от тридцати пяти до тридцати девяти квадратных метров, средневзвешенная стоимость которых подскочила на 5,2%. Специалисты объясняют покупательский спрос в сегменте новостроек в Подмосковье влиянием государственной поддержки ипотеки.

Хотя состояние российской экономики остается неопределенным, строительная активность в Подмосковье остается высокой. На территории Подмосковья возводятся новые корпуса в рамках последовательных очередей продаваемых жилкомплексов. Поскольку новостройки в Московской области стоят дешевле, чем в столице, их покупку может позволить себе большее число людей. К тому же застройщики в настоящее время создают максимально благоприятные условия для приобретения квартир, предоставляя возможность воспользоваться рассрочками, делая скидки и проводя акции. Помимо этого, была пролонгирована программа господдержки ипотеки. Сложившаяся на рынке ситуация позволяет покупателям улучшить свои условия проживания с большой выгодой для себя.

Значительных изменений с начала года в сегменте бюджетных новостроек не произошло. Средняя стоимость жилья в жилкомплексах экономкласса (74,2 тыс. руб. за 1 кв. м) и в жилкомплексах класса комфорт (86,6 тыс. руб. за 1 кв. м) остались на том же уровне, что и в конце 2015 года.

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Средняя стоимость одного квадратного метра на столичном вторичном рынке постепенно понижается. К концу июня она достигла 183,8 тыс. руб., что на 6,4% меньше прошлогоднего уровня. Доля продаж объектов со скидкой достигла нового максимального значения с 2012 года, составив 83%. Средняя величина скидки была равна 8,5%. Наиболее дешевое предложение в пределах МКАД в данное время – отремонтированная однокомнатная квартира площадью семнадцать квадратных метров на улице Братеевской, стоимость которой составляет 2,95 млн руб. Наиболее дорогой вариант – расположенная в седьмом Ростовском переулке восьмикомнатная квартира площадью 750 кв. м, за которую продавец просит 650 млн руб.

Эксперты указывают на то, что в настоящий момент рынок затоварен относительно дешевыми объектами недвижимости с невысокими потребительскими свойствами. Прежде всего, это касается устаревшего жилфонда типовых панельных зданий высотой 5, 9 и 17 этажей, которые не отвечают нынешним требованиям покупателей и по своим качествам явно уступают массово поступающим на столичный рынок жилой недвижимости новостройкам, предлагаемым примерно по тем же ценам.

В настоящее время предложение такого качественно устаревшего жилья приблизительно в три раза больше, чем в предыдущем году, конкуренция острая, и победить в ней можно лишь за счет скидок – стоимость жилья здесь в среднем на 10 % меньше, чем у аналогичного жилья в новостройках. Специалисты отмечают, что сейчас достаточно подходящий момент для приобретения жилья в новостройках столицы и Подмосковья. Такая ситуация сложилась благодаря сочетанию рекордного предложения с пониженным спросом.

Застройщики проявляют готовность делать уступки. К примеру, в 90% проектах они предоставляют возможность покупки жилья в рассрочку, причем в 80% из них существуют варианты использования беспроцентной рассрочки. Покупка жилья летом выгодна, поскольку спрос понижается, что позволяет покупателю спокойно выбрать объект, в максимальной степени отвечающий его потребностям. Кроме того, в летнее время можно добиться получения более значительной скидки не только в Мосвке и Подмосковье, но и на новостройки Нижнего Новгорода. К тому же есть основания ожидать некоторый рост цен на жилье осенью.

Эксперты полагают, что продолжительного периода снижения стоимости жилья ожидать не следует. Поскольку строительные материалы дорожают, из-за чего себестоимость жилья растет, осенью стоимость недвижимости на первичном рынке с достаточно высокой вероятностью вырастет. Что касается вторичного рынка, то он обладает большей инертностью, а потому удорожание здесь будет более плавным.