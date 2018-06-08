Порошенко озвучил одну из главных угроз для Украины

Президент Украины Пётр Порошенко назвал одну из самых больших угроз для его страны.

По мнению украинского лидера, это коррупция. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«Коррупция – одна из самых больших угроз для нашего государства, – подчеркнул Порошенко. – Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций».

При этом он признался, что другого пути, кроме как бороться с коррупцией у «незалежной» сейчас нет.

«Этого требует украинское общество», – резюмировал Порошенко.