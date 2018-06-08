Саммит G7 ударил по биржам Европы

Основные фондовые площадки Европы торгуются в пятницу, 8 июня, в «красной зоне» на фоне ожидания инвесторами саммита G7, а также заседания регуляторов Европы и США по монетарной политике, сообщает Прайм.

По состоянию на 13.12 по московскому времени британский FTSE 100 потерял 0,78% достигнув значения 7644,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 5432,72 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 12681,22 пункта.

Инвесторов также волнует, что саммит в Квебеке пройдет на фоне разногласий между США и остальными участниками «семерки» из-за пошлин на импорт стали и алюминия, которые ввели США с 1 июня.

Также торги реагируют на падение промышленного производства в Германии в апреле на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось падение в 0,3%.

Инвесторы также учитывают недавние комментарии главного экономиста ЕЦБ Питера Прета о том, что регулятор на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения объемов выкупа активов.