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Москва, 08.06.2018

«Терминатор» третьего поколения не оставит шанса беспилотникам

«Expert Online» 2018
  • «Терминатор» третьего поколения не оставит шанса беспилотникам
Минобороны РФ

Боевую машину «Терминатор-3» снабдили снарядом с корректируемой траекторией. Нововведение позволит машине бороться с беспилотниками, рассказал РИА Новости источник в оборонной сфере России.

«Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на "Терминаторе", закупаемом сейчас Минобороны России», — сообщил источник.

В настоящее время, для «Терминатора» третьего поколения разрабатывают новые боекомплекты. Среди них снаряды, которые могут  подрываться на траектории и снаряды с корректируемой траекторией.

Собеседник агентства отметил особенность таких снарядов изменять траекторию полета, что позволит эффективней бороться с беспилотниками.

Напомним, российская боевая машина огневой поддержки «Терминатор», созданная на  «Уралвагонзаводе», предназначена для действия в составе танковых формирований. Основная цель «Терминатора» - поражение противотанковых средств противника. Машина эффективна при подавлении живой силы, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. «Терминатор» способен также поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели.

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