Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.06.2018

Бензин в Москве подешевел впервые с конца марта

«Expert Online» 2018

Впервые с конца марта 2018 года цены на бензин на автозаправочных станциях Москвы показали снижение.

За период с 4 по 9 июня стоимость бензина упала в среднем на 7-8 копеек, передаёт RT со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, стоимость литра бензина АИ-92 снизилась на 7 копеек, составив 42,52 рубля за один литр. Бензин АИ-95 подешевел на 8 копеек – до 45,83 рубля за литр, средневзвешенные цены на дизельное топливо снизились на 5 копеек, составив 44,35 рубля за литр.

Напомним, в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимир Путин, отвечая на один из вопросов заявил, что ситуация с ростом цен на бензина недопустима. По его словам, она стала результатом неточного регулирования в сфере энергетики.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»