Бензин в Москве подешевел впервые с конца марта

Впервые с конца марта 2018 года цены на бензин на автозаправочных станциях Москвы показали снижение.

За период с 4 по 9 июня стоимость бензина упала в среднем на 7-8 копеек, передаёт RT со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, стоимость литра бензина АИ-92 снизилась на 7 копеек, составив 42,52 рубля за один литр. Бензин АИ-95 подешевел на 8 копеек – до 45,83 рубля за литр, средневзвешенные цены на дизельное топливо снизились на 5 копеек, составив 44,35 рубля за литр.

Напомним, в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимир Путин, отвечая на один из вопросов заявил, что ситуация с ростом цен на бензина недопустима. По его словам, она стала результатом неточного регулирования в сфере энергетики.