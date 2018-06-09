До Чемпионата мира осталось 5 дней

Право на проведение первого в истории страны футбольного первенства планеты, стартующего в Москве 14 июня, было выиграно Россией как будто бы в другую эпоху. Если счесть ЧМ мостом между эпохами, то можно заметить, что обошелся он больше чем в два раза дороже Крымского в автомобильной части. Но, чего не сделаешь ради праздника. И вот он на носу. Даже не верится.

Прошло почти 8 лет

Модное английское слово legacy (наследие) не пришло на ум корреспонденту еженедельника «Русский репортер», задававшему вопрос премьер-министру РФ Владимиру Путину на ночной пресс-конференции в Цюрихе 3 декабря 2010 года. Россия только что получила право на проведение чемпионата мира-2018, и второе лицо страны спешно навестило штаб-квартиру ФИФА.

Вместо этого я поинтересовался, как жить регионам, которых не коснется золотой дождь инвестиций в инфраструктуру и стадионы. Путин ответил по касательной: «Мы не можем развивать все сразу.. Чемпионат мира будем проводить в тринадцати городах. У ФИФА значится десять — двенадцать, а мы проведем в тринадцати, и это уже прогресс... По предварительным подсчетам строительство стадионов и прилегающей к ним инфраструктуры будет стоить нам триста миллиардов рублей. Это примерно десять миллиардов долларов. Сопоставимо с тем, что было потрачено на проведение и подготовку чемпионата в Южной Африке. Но стадион «Спартак» в Москве будет построен за счет «Лукойла», «Динамо» в Москве — за счет ВТБ, в Казани мы строим в связи с подготовкой к Универсиаде, в Сочи — в рамках подготовки к Олимпийским играм, а в Петербурге строит «Газпром». Нам осталось присовокупить к этому еще несколько стадионов, и будет полноценная, нужная нам для проведения первенства мира картина. Надеюсь, мы эту цифру еще даже уменьшим за счет того, что программа частично уже осуществляется под другие проекты».

Дорогой наш Чемпионат

За минувшие годы многое изменилось. «Динамо» так и не достроили, стадион «Газпрома» оказался безумно дорогим, а количество городов в заявке сократилось до 11. По данным Министерства спорта, затраты на проведение чемпионата в конце 2017 года составили 678 млрд рублей, из них 390 млрд выделил федеральный бюджет. Объектов инфраструктуры построили не так много, как хотели. К примеру, автомагистраль Москва – Санкт-Петербург под номером М11 к первенству так и не завершили. А вопрос о строительстве скоростной железнодорожной ветки Москва – Казань и вовсе остался в подвешенном состоянии. Впрочем, причин тому оказалось много, и не все из них можно было предусмотреть в 2010 году.

Мало кто сомневается в том, что праздник футбола удастся. Собравшиеся в России – игроки, болельщики, футбольные чиновники – будут на все лады расхваливать принимающую сторону. На закрытии турнира президент ФИФА Джанни Инфантино, как водится, сообщит всему миру, что прошедшее первенство стало лучшим в истории. После чего довольные приемом гости разъедутся, а Россия будет подводить итоги проведенного форума.

Оптимистических прогнозов немного. Часть экономистов утверждает, что такое соревнование как чемпионат мира по футболу, даст эффект только в долгосрочной перспективе. Но гигантские затраты – чемпионат мира в России по самым консервативным подсчетам стал самым дорогим в истории футбола – заставляют сомневаться в том, что российское первенство когда-либо окупится. Хотя и положительный образ страны немало стоит.

Львиная доля средств была истрачена на стадионы и необходимые для их функционирования объекты. Несомненно, построенные арены будут и дальше использоваться по назначению. Но не все из них – успешно. В Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде и Калининграде, где местные команды выступают во втором по силе футбольном эшелоне, трибуны будут заполняться в лучшем случае наполовину. В Сочи в роли местной команды осенью дебютирует санкт-петербургское «Динамо», которое в срочном административном порядке перебралось на юг страны. Впрочем, и главный стадион страны – «Лужники», где играет национальная сборная, вряд ли будет регулярно заполнять народ, если, конечно, там не проводить митинги в поддержку кандидатов от партии власти.

По правде сказать, уровень футбола в России не настолько высок, чтобы публика валом повалила на новые стадионы. Средняя посещаемость матчей чемпионата премьер-лиги в нынешнем сезоне составила 13971 человек, во второй по силе ФНЛ – 2610. Говорить о том, что командам по силам содержать свои арены, не приходится.

Естественно, содержание новеньких арен падет на региональные власти. Примерный объем расходов уже подсчитан: в Волгограде только в 2019 году он составит 304 млн рублей, в Калининграде – почти 325 млн. В интернете популярен мем о том, что перед назначенным на пост вице-премьера по строительству Виталием Мутко будет поставлена задача разобрать убыточные футбольные строения. Разрушением, и правда, сподручнее заниматься тому, кто строил.

На своей половине поля

Предполагалось, что чемпионат мира даст серьезный толчок развитию страны как таковой: будут созданы новые рабочие места, проложены железные и автомобильные дороги, реконструировано гостиничное хозяйство и аэропорты. По отчетам правительства, к концу 2017 года была реализована ровно половина запланированных в инфраструктурной области крупных мероприятий. Есть среди них новые пассажирские авиатерминалы в Волограде и Самаре, реконструированные «Пулково», «Кольцово» и «Стригино». Остальные проекты находились в стадии реализации.

Список заранее утвержденных правительством объектов строительства зияет пустотами: из перечня гостиниц, которые должны были возвести к чемпионату, исключены 40 объектов. Прокладка автодорог также ограничилась реконструкцией магистралей к аэропортам и спортивным объектам. Правда, в Санкт-Петербурге построили новые станции метро, а в Нижнем Новгороде пустили городскую электричку.

В Постановлении Правительства РФ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» содержался пункт о разработке к 1 сентября 2015 года концепции наследия чемпионата мира по футболу. Тогда всех удовлетворила редакция Минспорта, но осенью 2017-го президент Путин ее раскритиковал и потребовал привести в соответствие с нынешними реалиями. В конце апреля 2018 года документ появился на свет, но по-прежнему вызывает много вопросов. В нем центр решил переложить все решения на местные власти, которые еще только должны создать модели дальнейшего управления стадионами.

Но подробнее об этом — о наследии — наверное, позже, после того, как на этих аренах пройдут игры Чемпионата. Который приближается, как говорится, «не смотря ни на что».