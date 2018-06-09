Конгресс США рассмотрит резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев

В самое ближайшее время конгресс США может принять резолюцию о признании голодомора геноцидом украинского народа.

Соответствующий проект резолюции уже внесён на рассмотрение американского парламента, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу посольства «незалежной» в США.

Отмечается, что проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в палате представителей американского конгресса.

При этом подчеркивается, что документ является «зеркальной версией» резолюции, внесённой на рассмотрение сената в марте этого года.