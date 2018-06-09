Премьер Британии Мэй предложила Макрону и Меркель новые меры против России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на двухсторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита G7 в Канаде предложила создать структуру быстрого реагирования на действия России. Об этом пишет сегодня, 9 июня, The Guardian.

Отмечается, что новый план Мэй против России включает в себя меры по быстрому реагированию на широкий круг действий, «начиная от кибератак и заканчивая отравлениями», включая широкий обмен разведывательной информацией о потенциальных угрозах. Кроме российской угрозы Мэй волнуют «незаконные денежные потоки», способные подорвать демократию запада.

Ранее, президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в состав участников саммита. Европейские представители G7 выступили единогласно против этой инициативы. Как сообщили в Белом доме, высказывание Трампа удивило Совет национальной безопасности» (СНБ), поскольку заявление не было заранее согласовано.