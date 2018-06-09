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Москва, 09.06.2018

Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпин русскую баню, передает ТАСС.

Обмен подарками произошёл накануне вечером. «Да, это так», — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Который уточнил, что после выбора места для установки китайской стороной, российские специалисты установят баню. Кроме того, пресс-секретарь отметил, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.

Во время обмена подарками китайскому лидеру был показан эскиз бани, а также спил дерева, по которому можно оценить объем бревна.

Владимиру Путину также накануне был вручен подарок. Российскому лидеру первому из глав государств был вручён орден Дружбы Китайской Народной Республики. Награда является высшем государственным знаком отличия  Китая.

Напомним, 8 июня начался официальный визит Владимира Путин в Пекин.

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