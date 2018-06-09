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Москва, 09.06.2018

Путин потребовал от Порошенко незамедлительного освобождения российских журналистов

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с Петром Порошенко, призвал главу «незалежной» освободит российских журналистов, арестованных на Украине.

По данным пресс-службы Кремля, во время переговоров особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Отмечается, что Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения представителей российских СМИ, которые были арестованны на Украине.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и России провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных,

Согласно информации пресс-службы украинского лидера, Порошенко отметил важность скорейшего освобождения украинских заключённых, обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

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