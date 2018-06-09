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Москва, 09.06.2018

Захарченко назвал общую задачу для ДНР и ЛНР

«Expert Online» 2018

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в интервью RT определил общую задачу для ДНР и Луганской народной республики, как возврат исконных территорий.

«Уверен, что общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей», - сказал Захарченко, который уверен, что дальнейшие действия зависят от выполнения основной задачи.

«Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это всё будет организовано», —рассказал он изданию.

Глава ДНР отдельно подчеркнул, что ЛНР и ДНР обладают высокой взаимовыручкой и готовы всегда придти друг другу на помощь, у обеих общая политика и общие проблемы.

Также Захарченко, говоря о проблемах во внешней торговле основной из них назвал логистику, так как из республик «все поступает по длинной дороге, не напрямую».

«Мы торгуем со всем миром. Даже с Европой. Например, в Германии закупаем оборудование, а продаём ей материалы», - рассказал Захарченко.

По его словам, ДНР также работает с Турцией, Китаем, Филиппинами, Бангладеш, Индией, Пакистаном, Афганистаном.

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