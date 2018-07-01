Как выбрать BTL агентство

Многие торговые компании для стимуляции роста продаж и выработки лояльности клиентов к своему бренду нередко прибегают к BTL рекламе. И это не удивительно, так как благодаря своей ненавязчивости зачастую она работает более эффективно, чем другие маркетинговые инструменты.

Сделать заказ на подобный проект можно, обратившись в специализированное btl агентство в СПБ. Но чтобы все промо-мероприятия были организованы максимально успешно, необходимо хъорошо понимать специфику работу компании, предоставляющей данные услуги.

Ключевые преимущества работы с BTL агентством

Проведение рекламных акций уже давно стало неотъемлемым элементом, необходимым для эффективного продвижения товара или бренда в целом. Причем большинство компаний предпочитают не заниматься этим самостоятельно, а довериться профессионалам. И это очень верное решение, так как обращение в BTL агентство обладает целым рядом преимуществ. Главное, из которых это, конечно же, гарантированный результат. Сотрудничество с BTL специалистами в несколько раз увеличивает успешность проводимой рекламной кампании, что неизменно ведет к росту продаж.

Кроме того обращение в промо-агентство еще и позволяет сэкономить. Ведь привлечение сторонних специалистов стоит на порядок дешевле, чем содержание в штате профессионального маркетолога и закупка необходимого для его работы оборудования. Ну и конечно, нельзя не упомянуть об экономии времени. Доверив рекламную кампанию BTL агентству, руководство компании может заняться более важными делами, чем подготовка к маркетинговому мероприятию. Но при этом может быть уверено, что промо-акция пройдет на самом высоком уровне.

Почему следует доверять только профессионалам?

Если вы решили маркетинговую деятельность своей компании переложить на плечи промо-агентства, не поленитесь потратить время на тщательный его подбор. Дело в том, что только настоящие профессионалы смогут вникнуть в суть вашей ситуации и разработать максимально выгодную стратегию продвижения товара или бренда. А интересная, ненавязчивая реклама поможет увеличить продажи и придать вашей торговой марке узнаваемости.

Основные критерии выбора BTL агентства

Первое, на что следует обратить при выборе Event или BTL агентств – время его пребывания на рынке. Чем дольше компания функционирует, тем более качественные услуги может предложить своим клиентам. Ведь достаточный опыт работы – гарантия того, что сотрудники промо-агентства разбираются в мельчайших тонкостях предоставления BTL услуг. А значит, поставленные вами задачи будут решены не только эффективно, но и максимально быстро.

Следующий важный момент – репутация агентства. Прежде чем остановить выбор на определенной компании, не будет лишним изучить отзывы о ней. Причем не стоит всецело доверять мнениям, найденным на просторах Сети, они нередко бывают обманчивы. По возможности, постарайтесь лично пообщаться с бывшими или имеющимися клиентами. Их независимая оценка может стать некой отправной точкой для вас в выборе наиболее подходящего BTL агентства.

Конечно же, не стоит оставлять без внимания и финансовое состояние приглянувшейся вам компании. Ведь, как известно, получение прибыли – один из самых верных индикаторов успеха и BTL агентства в данном случае не исключение. Чем более качественные услуги предоставляет компания, тем больше клиентов в нее обращаются. Соответственно, только успешное Event или BTL агентство будет приносить прибыль и своим владельцам, и партнерам.

Еще один немаловажный нюанс, говорящий в пользу той или иной компании – спектр предоставляем услуг. Чем он шире, тем выше вероятность того, что сотрудники рекламной компании смогут безукоризненно провести мероприятие любой сложности, что позволит добиться максимально эффективного результата.