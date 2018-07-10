Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи обновил свой исторический максимум. Согласно данным биржи, в ходе торгов её индекс поднялся на 0,02%, до 2373,75, тем самым обновив исторический максимум, установленный в феврале на уровне 2376,96 пункта.

При этом индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта.

Также стал известен курс основных валют к рублю, который на завтра установил Банк России. Так, курс евро к рублю вырос на 3,37 коп., до 73,93 руб., курс доллара уменьшился на 28,78 коп., до 62,83 руб.

Стоимость бивалютной корзины снизилась по сравнению с показателем на понедельник на 14,31 коп., составив 67,83 руб.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают расти на новостях о возможных перебоях в поставках из-за предстоящей забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях.

Так, стоимость сентябрьских контрактов на «чёрное золото» марки Brent выросла на 0,7%, достигнув показателя 78,62 долл. за баррель.

Августовские фьючерсы нефти марки WTI торговались на отметке 74,31 долл. за баррель, подорожав на 0,65%.