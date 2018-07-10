Китай вынужден прибегнуть к необычным мерам в торговой войне с США

США ввели в конце прошлой недели пошлины на товары из Китая, общая стоимость которых оценивается почти в 40 миллиардов долларов. Китай в свою очередь также предпринял ответные меры в виде пошлин, обвинив американцев в развязывании самой большой торговой войны в истории.

Однако «обмен ударами», может привести к последствиям, о которых президент Трамп не подумал, пишет сегодня Финн Майер-Кукук в Berliner Zeitung.

Автор материала уверен, что США в ближайшие недели предпримут меры, на которые Китай просто не сможет дать сопоставимый ответ. Как например, введение новых пошлин на товары стоимостью 200 миллиардов долларов, на что Пекин не сможет ответить пошлинами, поскольку он просто не импортирует столько товаров из Америки. А значит в Поднебесной постараются предпринять меры иного характера.

Помимо пошлин на американские товары, прежде всего сельхозпродукцию и электромобили, ответные меры Пекина могут затронуть в том числе и цепи поставок фирм, для которых Китай является промежуточным пунктом в глобальном производственном процессе.

«Многие из этих фирм находятся в США и носят такие известные названия, как «Хьюлетт-Пакард» (HP), «Делл» (Dell) или «Эппл» (Apple). Нарушение их производственных связей может привести в затронутых отраслях к цепной реакции во всем мире», - считает автор. А так как в данном сегменте товаров большое значение имеет цена, то пошлины могут нанести данным фирмам значительный вред.

Издание не исключает, что в качестве ответных мер Китай может прибегнуть к запрету американских фирм и сериалов, а также ограничить предоставление кредитов правительству США. У правительства КНР есть в руках и пропагандистское оружие.

«Китаю ничего не стоит начать пропагандистскую компанию и представить Америку врагом. В результате возможны бойкот товаров из США и разбитые стекла в «Старбаксе», - пишет автор.

Однако, как отмечают чиновники Китая, они бы очень хотели, чтобы все эти меры так и остались в планах, и продолжают предлагать Вашингтону компромиссные решения по избежанию дальнейшей эскалации торгового конфликта.