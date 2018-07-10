Нефть дорожает в ожидании забастовки на норвежских буровых установках

Мировые цены на нефть продолжают расти на новостях о возможных перебоях в поставках из-за предстоящей забастовки рабочих на норвежских добывающих предприятиях. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 08.02 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,7%, достигнув показателя 78,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы нефти марки WTI торговались на отметке 74,31 доллара за баррель, прибавив в цене, таким образом, 0,65%.

Инвесторы опасаются забастовки рабочих на норвежских нефтегазовых морских буровых установках из-за заработной платы, что неизбежно скажется на объемах нефтедобычи как минимум на месторождении Knarr, принадлежащем компании Royal Dutch Shell, передает Reuter.

«Вероятно, обеспокоенность будет поддерживать цены на нефть на протяжении всего лета, в то время как спрос в этот период традиционно остается очень высоким», —прокомментировал ситуацию аналитик IHS Markets Виктора Шум.

При этом, как отмечает эксперт, из-за санкций может оказаться под угрозой экспорт иранской нефти, а добыча в Венесуэле — из-за продолжающегося экономического кризиса.