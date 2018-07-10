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Москва, 10.07.2018

Россия и Украина могут возобновить некоторые совместные проекты

«Expert Online» 2018

Россия и Украина могут возрбновить некоторые совместные проекты. В частности, речь идёт об атомной энергетике, передаёт «Экономическая правда».

По данным издания, глава Минэнерго «незалежной» Игорь Насалыка направил на имя первого заместителя директора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова письмо, в котором он предлагает провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля.

При этом, по его мнению, в настоящее время есть необходимость «возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ».

Уточняется, что решение о прекращении реализации совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива было принято Украиной в середине 2015 года.

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