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Москва, 10.07.2018

«Археологическая сенсация»: в Крыму сделано уникальное открытие

«Expert Online» 2018
  • «Археологическая сенсация»: в Крыму сделано уникальное открытие
Телеканал НТВ

Российские археологи недалеко от Севастополя обнаружили уникальную находку - древний некрополь, который был построен еще до нашей эры. В нетронутом могильнике хранились тысячи ценных артефактов.

Открытие сделано в ходе строительства трассы «Таврида», траекторию которой специально проверяли на наличие археологических памятников. С первым шурфом и были обнаружены уникальные находки.

«Это не рядовое погребение рядового человека. Мы имеем богатый погребальный инвентарь, мы видим, что на грудной клетке присутствует крупная лучковая фибула, на левой руке — бронзовый браслет, в районе правой руки мы видим раздавленный, но великолепно выполненный сосуд из стекла» - рассказал телеканалу НТВ Научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Свиридов.

В могилах найдены также стеклянные кубки, керамика, римские монеты, оружие и украшения. Обнаружены также фрагменты кинжала. В данный момент на месте находки в Крыму работает больше 50 ученых.

Уже очевидно, что тысячи экспонатов, найденные здесь, пополнят музейные экспозиции. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко охарактеризовал открытие, как  «крупную археологическую сенсацию, большое археологическое открытие, важное не только для Крыма, но и для всей археологии России».

 

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