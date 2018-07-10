В НАТО появится новый член

Как сообщает ТАСС, 11 июля в НАТО появится еще один член. «Союзники по НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии», — заявил генсек Йенс Столтенберг.

Страна станет тридцатым членом Североатлантического альянса. Ранее в македонском МИД заявляли, что страна ожидает приглашения в альянс 11-12 июля, когда состоится встреча лидеров стран НАТО.

Греция после того, как Македония по требованию Греции согласилась изменить название республики, перестала блокировать ее вступление в ЕС и НАТО.

Теперь бывшая югославская республика будет называться — Республика Северная Македония. Македонцам также нужно будет внести правки в конституцию, референдум по этому вопросу запланирован на осень.

