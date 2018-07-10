В США определили самые «стойкие» валюты по итогам пяти кризисов

Аналитики американского банка JPMorgan провели мониторинг последних пяти мировых финансовых кризисов и определили самые «устойчивые» валюты.

Эксперты советую в случае наступления кризиса избавляться от валют развивающихся стран и приобретать японские иены, швейцарские франки, а также сингапурские и американские доллары, пишет Bloomberg.

«Спады — это время, когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги. В такой период можно запасаться четырьмя ведущими валютами, причем три из них — это валюты стран с крайне сильным положением на внешних рынках», — рассказали в JPMorgan.

При этом уточняется, что японская иена считается самым дешевым средством для компенсации возникающих рисков. Самым «непривлекательным» вариантом среди предложенных является сингапурский доллар. Авторы исследования, однако, уверяют, что в ближайшее время ожидать глобальной рецессии не стоит.