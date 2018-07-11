Всемирный долг бьет рекорды

Глобальный долг планеты вплотную приблизился к четверти квадриллиона. Сейчас он более чем втрое превышает мировой ВВП.

В первом квартале 2018 года всемирный долг, по данным Института международных финансов (IIF), вырос на 8 трлн долларов, что является крупнейшим приростом за последние два года, и превысил 247 трлн. Впечатляет и сравнение долга с ВВП. Глобальный долг сейчас составляет 318% от ВВП планеты.

Долг растет, как на дрожжах. Только за последние пять кварталов, т.е. за прошлый год и три первых месяца года нынешнего, он вырос на 30 трлн долларов. За год рост составил 11,1%, а за десятилетие - 42%.

«Темпы роста (долга) внушают серьезную тревогу,- прокомментировал статистику для читателей Yahoo Finance исполнительный директор IIF Хун Тран.- Главная проблема с темпами роста долга заключается в том, что в случае слишком быстрой выдачи кредитов страдает их качество».

Это значит, что все больше заемщиков: правительств, компаний и бизнесменов испытывают серьезные проблемы с возвратом долгов. Из-за этого, по твердому убеждению Трана, резко снижается качество кредитоспособности.

IIF отмечает, что отношение долга к ВВП впервые выросло более чем за год. Причем, долг финансового сектора побил рекорд и почти достиг 61 трлн долларов.

Что касается домохозяйств, нефинансовых секторов и секторов органов государственного управления, то их долг в январе-марте 2018 г. вырос до 186 трлн долларов. Долг развивающихся экономик в первом квартале вырос на 2,5 трлн до рекордных 58,5 трлн долларов.

Рост глобальной экономики замедляется и становится более диверсифицированным, ставки в США растут. В связи с этими и другими проблемами сейчас на первый план повсеместно, включая развитые страны во главе с Америкой, возвращаются опасения кредитных рисков. Эти риски оказывают негативное влияние на рост глобальной экономики. В дополнение к растущему долгу в странах быстрее поднимаются ключевые ставки, что приводит к удорожанию заимствований.

«После десятилетия низких ставок корпоративный и государственный долг во многих странах очень сильно вырос и достиг астрономических 164 триллионов долларов»,- говорит Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка.

Под давлением ФРС, которая с декабря 2015 года поднимала ключевую ставку семь раз и довела ее до 1,75-2,0%, центральные банки многих стран вынуждены ускорять подъем ключевых ставок. По мнению Георгиевой, для успешного противостояния вызовам необходимы структурные изменения. Однако власти в подавляющем большинстве стран идут на них с очень и очень большой неохотой.

Начальник отдела глобального рынка капиталов IIF Соня Гиббс обращает внимание на увеличение рисков возникновения кризисов суверенных долгов на ряде развитых рынков в связи с ростом долгов и финансовых расходов.

Особенно беспокоит Соню Гиббс рост долга США, который сейчас превышает 100% ВВП страны. С ростом расходов при президенте Трампе на обслуживание долга совсем скоро будет уходить уже четверть ВВП.