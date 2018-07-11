Поезда на Сахалин могут пустить под водой

Железная дорога на Сахалин, строительство которой оценивается в 540 млрд руб, может пройти через тоннель под проливом Невельского. Подобный расчет, как и строительство надводного моста, заложен ОАО РЖД в техзадании проекта.Также предложено учесть возможность транспортного соединения Сахалина с японским островом Хоккайдо.

В документе говорится о строительстве железной дороги Селихин (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) через пролив Невельского, которое, с учетом сейсмичности района, начнут лишь в 2021 году

Эксперты отмечают, что само строительство подводного тоннеля может обойтись дешевле моста, но его эксплуатация будет дороже, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на техзадание по созданию перехода с материка на Сахалин РЖД. В случае выбора варианта строительства моста пассажирские перевозки будут ограничены – не более двух поездов в сутки. Объем грузовых перевозок по мосту сможет достигать не более 9,2 млн тонн с перспективой развития инфраструктуры до 36,9 млн тонн. В случае строительства тоннеля, отмечается, что скорость по нему будет составлять не более 80 км/ч, а путь на материковой части проекта и сам тоннель должны быть электрифицированы.