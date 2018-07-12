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Москва, 12.07.2018

Глава Роструда рассказал, для кого повышение пенсионного возраста - настоящий подарок

«Expert Online» 2018

Всеволод Вуколов – глава Роструда – заявил, что повышение пенсионного возраста станет настоящим подарком для предпринимателей.

При этом он напомнил, что количество трудоспособного населения в РФ сейчас сократилось из-за демографической ямы 90-х годов, передаёт RNS.

«Мне кажется, что-то, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (повышения пенсионного возраста), это в какой-то степени подарок для предпринимателей», – резюмировал Вуколов, добавив, что на рынке труда остаётся большое количество россиян, которые хотят продолжать работать.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова – уполномоченный по правам человека в России – заявила, что предлагаемые изменения пенсионного законодательства – это «законопроект не о повышении возраста, а о повышении пенсий».

Напомним, 14 июня 2018 года Дмитрий Медведев объявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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