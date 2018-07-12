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Москва, 12.07.2018

Минтруд озвучил максимальный размер пенсии

«Expert Online» 2018

Повышение пенсионного возраста в России  позволит поднять ежемесячный размер пенсии до 34 тысяч рублей, рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Чиновник сообщил, что реформа позволит правительству поднять среднюю страховую пенсию до 40% от среднего заработка. Показатель будет применим даже к высокодоходным группам.

Предельной величиной базы для начисления взносов станет сумма 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника в размере 85 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». Максимально возможная пенсия по старости при этом показателе составит примерно 34 тысяч рублей.

Пудов уточнил, что сегодня базой для расчета пенсии становится не последний заработок, а доход за всю жизнь, если учесть, что средняя зарплата в стране колеблется в районе 40 тысяч рублей, то пенсия не должна опускаться ниже отметки  в 16 тысяч или 40% от данного заработка.

Напомним, в июне правительство России приняло решение о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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