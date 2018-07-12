В Германии вскрыли «нелегальную цепочку» торговли с Крымом

Помимо компании Siemens две немецкие пароходные компании подозреваются в игнорировании санкции ЕС против Крыма, пишет немецкая Deutschlandfunk сегодня, 12 июля.

Издание сообщает, что две пароходные компании Германии должны были поставить титановую руду — ильменит — в Россию, но вместо этого она оказалась в Крыму.

При этом пароходство Hansa Heavy Lift, как заявил ее представитель Ганс-Йорг Симон, предварительно все проверило и придерживалось памятки Федерального ведомства по контролю за экспортом. Однако его судно HHL Мississippi доставило 10 тысяч тонн титановой руды на борту в Крым.

«Если мы собираемся брать груз, все равно, куда он идет, то сначала мы проводим так называемый эмбарго-чек. Это значит, смотрим, что это за клиент. Смотрим, какой груз берем на борт. И все это, конечно, мы сделали и в данном случае. Ильменит в отношении России не подлежит никаким ограничениям. Мы ведь не в Крым отправились, и мы не знали, что конечный потребитель находится в Крыму», - рассказал Симон изданию.

Второе пароходство Heinz Corleis KG из Штаде, вероятно, также обошло запрет, считает автор материала. Судно MS Callisto, которое принадлежит данной компании, приблизительно в декабре 2017 года, также доставило еще больший объем титановой руды в Крым.

«Загруженная в них титановая руда была выгружена не в порту «Кавказ» из-за тамошнего слишком низкого причала, а перегружена на рейде на российский грузовой корабль «Нефтерудовоз-2», который затем отправился не в сторону российского материка, а в находящийся всего в 20 километрах крымского порта «Камиш-Бурун»», - пишет автор статьи.

В компании также заявили, что были не в курсе куда направился груз, поскольку «до Крыма было так же близко, как и до порта „Кавказ"».

Обе пароходные компании Германии с готовностью подтверждают лишь факт доставки грузов в территориальные воды близкие к российскому полуострову Крым.

Издание считает, что в этой цепочке есть и третий участник, который замешан «в нелегальной торговле титановой рудой для Крыма» норвежская Mine Titania Kronos, добывающая титановую руду недалеко от Йёссинг-Фьорда. Именно там груз на борт приняли оба немецких судна. В Норвегии подтвердили, что расследование возможного нарушения санкций уже проводится.