Порошенко хочет стать главным поставщиком газа в Европу

В настоящее время за транзит российского газа по территории Украины платит Москва. Киев зарабатывает на этом до $3 млрд в год. В случае предлагаемой Киевом схемы, при которой он будет закупать весь газ для Европы на своей восточной границе, Украина надеется на оплату транзита странами ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп поднял тему Северного потока - 2 на саммите НАТО. Он заявил, что Германия полностью контролируется Россией, которой Берлин платит миллиарды за газ, и в этой ситуации несправедливо, что Соединенные Штаты еще должны защищать ФРГ.

"Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии работает на российскую газовую компанию", — заявил Трамп в Брюсселе.

Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией, и скажите, мне, приемлемо ли это", — сказал президент США.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.