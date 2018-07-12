В Евросоюзе посоветовали США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Марош Шефчович – вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу – заявил, что «Северный поток-2» не должен быть причиной для санкций США против европейских компаний.

При этом он подчеркнул, что проинформировал американских коллег по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт РИА Новости.

«По санкциям: я убежден, что союзники не должны направлять на друг друга санкции. Мы должны вести переговоры и координировать наши действия, как это было в прошлом», – резюмировал Шефчович.

Ранее сообщалось, что по мнению главы Белого дома, «плохие» европейские границы не могут остановить поток «трубопроводных долларов» в Россию. Также он не исключил, что США могут ввести санкции против компаний, которые работают с газопроводом «Северный поток-2».

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.