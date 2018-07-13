Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 13.07.2018

Долги до 100 тыс. рублей будут удерживать из зарплаты

«Expert Online» 2018

Размер долга, который можно взыскать с гражданина через работодателя в упрощенном порядке, увеличится с 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве» разрабатывает Минюст.

При предоставлении взыскателем исполнительного листа по месту работы сумму удерживают с зарплаты, пенсии, стипендии должника или иных периодических платежей. Взыскатель может выбрать, как именно взыскивать долг — направив документы в банк, работодателю должника или в стандартном порядке через пристава.

По словам источника «Известий», проект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Упрощенный порядок должен ускорить процедуру взыскания, разгрузить судебных приставов и сэкономить бюджетные деньги.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    2. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море