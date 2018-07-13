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Москва, 13.07.2018

Полиция нашла источник нервно-паралитического вещества «Новичок»

«Expert Online» 2018

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитическоговещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери, сообщает Reuters.

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили дома у мужчины, пострадавшего от воздействия вещества. В полиции указали, что проведенные тесты подтвердили, что внутри флакона был именно «Новичок».

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

В полиции заявляли, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок». В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». Москва обвинения отвергает.

 

 
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