Полиция нашла источник нервно-паралитического вещества «Новичок»

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитическоговещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери, сообщает Reuters.

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили дома у мужчины, пострадавшего от воздействия вещества. В полиции указали, что проведенные тесты подтвердили, что внутри флакона был именно «Новичок».

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.