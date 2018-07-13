Болгария согласилась вступить в еврозону

Зона единой европейской валюты пополнится еще одним членом. На евро собирается переходить Болгария. Министры финансов еврозоны дали в четверг зеленый свет Софии, желающей присоединиться к банковскому союзу блока. Это первый шаг на пути перехода на евро.

Болгария сейчас отвечает номинальным требованиям, предъявляемым странам, которые хотят вступить в еврозону. София понизила инфляцию, «оздоровила» общественные финансы и уже привязала национальную валюту – лев к евро. С другой стороны, Болгария считается самой бедной страной Евросоюза. Явно не способствуют быстрому вступлению в еврозону широко распространенная коррупция и проблемы у ряда болгарских банков.

Министры финансов членов еврозоны согласовали график для следующих шагов, которые должна предпринять Болгария. Первым будет вступление Софии в банковский союз еврозоны, на что должен уйти примерно год. Заявку о вступлении София должна подать уже на следующей неделе.

Примерно, одновременно с банковским союзом Болгария хочет присоединиться и к Европейскому механизму валютных курсов ERM-2. Этот процесс займет еще несколько месяцев. Затем наступит ожидание. Членом еврозоны Болгария станет не раньше чем через два года после этого.

«Мы рассчитываем одновременно присоединиться к банковскому союзу и к механизму валютных курсов»,- приводит Reuters выдержку из официального письма болгарского правительства о намерениях, подписанного министром финансов Болгарии Владиславом Горановым и главой Центробанка Димитаром Радевым.

Члены банковского союза еврозоны передают евросоюзовским институтам и, в первую очередь, конечно, ЕЦБ право регулировать деятельность их центральных банков и принимать меры в отношении банков с проблемами.

«Мы приветствуем намерение болгарских властей ввести в действие необходимые элементы для успешного вступления в ERM II»,- говорится в декларации, принятой по итогам заседания министров финансов еврозоны.

По словам члена правления ЕЦБ Бенуа Куре, продолжительность вступления в банковский союз, которая оценивается примерно в год, будет зависеть от прогресса болгарского правительства в выполнении необходимых условий. Речь идет об укреплении банковского сектора и принятии программы борьбы с отмыванием денег. В случае необходимости она может быть и увеличена.

В Софии надеются, что проблем со вступлением в еврозону не будет, но в Брюсселе к этому вопросу относятся более осторожно. Осторожностью объясняется и обязательное условие вступления в банковский союз. Страна, переходящая на евро, делать это не обязана, но для Болгарии сделали исключение. Во-первых, так у Брюсселя будет больше гарантий, а во-вторых, так можно создать прецедент для вступления в еврозону новых стран.