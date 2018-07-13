Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 13.07.2018

Трамп рассказал, для кого Крым стал катастрофой

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия аннексировала Крым из-за бездействия его предшественника Барака Обамы.   

При этом Трамп подчеркнул, что он никогда бы этого не допустил этого, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй нынешний глава Белого дома отметил, что «Путин забрал Крым во время администрации Обамы»

«Поэтому Крым — это «катастрофа Обамы», - резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Бельгии Трамп встречался с Порошенко. По словам лидера «незалежной» президент США поддерживает в вопросе Крыма мировое сообщество.

«Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и Трампом. Абсолютно чётко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии», — рассказал Порошенко.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
    2. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    3. Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
      Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море