Трамп рассказал, для кого Крым стал катастрофой

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Россия аннексировала Крым из-за бездействия его предшественника Барака Обамы.

При этом Трамп подчеркнул, что он никогда бы этого не допустил этого, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй нынешний глава Белого дома отметил, что «Путин забрал Крым во время администрации Обамы»

«Поэтому Крым — это «катастрофа Обамы», - резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Бельгии Трамп встречался с Порошенко. По словам лидера «незалежной» президент США поддерживает в вопросе Крыма мировое сообщество.

«Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и Трампом. Абсолютно чётко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии», — рассказал Порошенко.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.