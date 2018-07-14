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Москва, 15.07.2018

Британский трамплин Дональда Трампа

специальный корреспондент журнала «Эксперт», доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ «Expert Online» 2018
  • Британский трамплин Дональда Трампа
PA Images\TASS

13 июля начался второй этап турне Дональда Трампа по Европе. Он прибыл в Великобританию, где его ждали тысячи протестующих, находящаяся в осаде Тереза Мэй и подготовка к визиту Владимира Путина.

Журналисты тоже ждали. Ждали скандала не меньшего, чем во время первого этапа (когда Трамп был в Брюсселе, шантажировал НАТО и заявил, что Германия находится под контролем России). Ведь американский президент приехал к премьеру, с которой он даже не хотел особо разговаривать (называя ее «училкой»). Да и к тому же сам визит проходил в крайне нервной обстановке – жители Лондона устроили массовые акции протеста, выйдя на улицы с плакатами и резиновыми уточками в виде Трампа. 

Казалось, американский президент с места в карьер начал оправдывать их ожидания. Он дал интервью британской газете Sun, где крайне резко прошелся по Терезе Мэй. Заявил, что он-де пояснял госпоже Мэй, как нужно делать Брекзит, а она его не послушалась, и теперь пусть пеняет на себя. Добавил, что с таким мягким Брекзитом (который, по плану Лондона, должен оставить Великобританию в зоне свободной торговли с Евросоюзом) ни о каком специальном торговом соглашении не может быть и речь. Ну и своего рода вишенкой на тортике стала его фраза о том, что Борис Джонсон (сторонник жесткого Брекзита, который подал в отставку с поста министра иностранных дел и заявил, что план Мэй превращает Великобританию в колонию Евросоюза) был бы «прекрасным премьером».

Либералы по обе стороны Атлантики тут же разразились критическими стрелами в адрес хозяина Белого дома. Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер назвал слова Трампа «беспрецедентной атакой на союзника в ходе государственного визита». Журналисты возмущались, что Трамп взорвал «мать всех бомб Брекзита», причем в тот самый момент, когда из-за этого самого плана по Брекзиту Тереза Мэй находилась под огнем критики внутри своей собственной партии, а кресло премьера под ней угрожающе шаталось.

Однако, вопреки опасениям, Трамп по итогам переговоров сменил гнев на милость. Он, конечно, не извинился, но на совместной пресс-конференции пытался как-то сгладить эффект от своего интервью изданию The Sun. «Меня устроит любая сделка, которую Вы заключите – главное, чтобы мы смогли торговать друг с другом», - отметил американский президент. Ну и, конечно, щедро сыпал комплиментами в адрес Терезы Мэй. «Она обошла множество людей, - говорит Трамп. – Мне такого человека лучше иметь в друзьях, чем во врагах». Да и вообще, по словам хозяина Белого дома, она «великолепная женщина, которая делает великолепную работу». Сама же Мэй не стала атаковать Трампа из-за того интервью и припоминать худое. Стороны излучали покой, добродушие – как настоящие союзники.

Поиграли на публику

Столь благостное поведение объясняется весьма просто – и Трампу, и Мэй нужно было продемонстрировать единство. 

Так, Дональд Трамп держит в уме свою будущую встречу с Владимиром Путиным. Как абсолютно верно отметила Мэй, «мы согласились с тем, что сближаться с Россией нужно с позиции силы и единства». Если Трамп поедет к Путину в роли enfant terrible западного мира (а тем более как лидер, находящийся в изоляции), то это ослабит и без того не слишком сильные переговорные позиции американского президента. А значит не позволит ему выторговывать у хозяина Кремля какие-либо уступки. Например, в сирийском вопросе. 

Именно поэтому Трамп и демонстрирует свои особые отношения с самой, пожалуй, русофобской страной из тех государств Европы, которые принимают решения. Демонстрирует понимание, и даже согласие (например, кивает головой, когда Тереза Мэй говорит о «высылке 60 российских разведчиков из США», хотя все прекрасно знают, как тогда Трампа ввели в заблуждение его советники). И показывает Путину, что российский президент не получит ни одну уступку со стороны американского бесплатно. 

В свою очередь, Мэй нужна демонстрация единства с Трампом не для переговоров с Владимиром Путиным, а для крайне непростого диалога с континентальной Европой. Напомним, что Еврокомиссия крайне холодно приняла британский план Брекзита, требуя от Лондона либо полностью оставаться в зоне свободного перемещения всех агентов рынка (товаров, услуг, лиц и капиталов), либо полностью выходить. Времени на дискуссии остается немного (около трех месяцев), и в Брюсселе, возможно, полагают, что Британия пойдет им на уступки, поскольку испугается автоматического Брекзита без условий – то есть обрыва связей с континентом. Тереза Мэй должна показать Брюсселю, что ей не так страшен Брекзит без сделки. И показать это можно через возможность заключения американо-британского торгового соглашения, которое в какой-то мере компенсирует убытки Великобритании от выхода из Евросоюза. «Эта сделка приведет к снижению тарифов, выработке золотых стандартов в сотрудничестве по финансовым вопросам и даст двум самым развитым экономикам мира возможность обрести новые технологии», - говорит премьер-министр Великобритании. 

Таким образом, и Мэй, и Трамп извлекли из этого визита свою пользу. Британская премьер укрепила свои позиции в стране и перед брюссельской элитой, а Трамп после чаепития с британской королевой отправился на выходные в свое поместье в Шотландии для того, чтобы подготовится к встрече с Путиным. По словам американского президента, эта встреча будет «самой легкой» из всех. Что ж, посмотрим. 

 

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